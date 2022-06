Una casa piena di luce!

La zona living si compone di soggiorno e sala da pranzo. Entrambi gli ambienti sono dotati di enormi vetrate che permettono alla luce naturale di irradiarsi senza ostacoli, creando spazi luminosi e accoglienti, e che all'occorrenza possono essere aperte, mettendo in comunicazione l'esterno con l'interno.

Per l'intera casa è stato scelto un parquet in rovere modello Mineral sui toni del grigio, che, in questo caso, ha donato un tocco molto personale e di gran carattere alla zona living. Il risultato finale è un ambiente caldo e accogliente, ma nello stesso tempo raffinato ed elegante.