Cosa comprare per un soggiorno invernale accogliente!

Tinte fredde dall'azzurro al grigio perla e motivi elaborati, dallo zig-zag all'optical geometrico sono una tendenza assolutamente da tenere in considerazione per vestire il salotto per l'inverno e renderlo così accogliente.

In particolare se in abbinamento a calde sfumature di parquet, il tappeto, come complemento opzionale ma estremamente importante sia visivamente che funzionalmente, renderà ancor più confortevole il living. Optate a occhi chiusi per i modelli shaggy a pelo lungo, anche cangianti, abbinando accuratamente pure gli altri tessili presenti, come fodere dei cuscini, coperte e copri divano.