Come rendere il soggiorno incredibilmente luminoso?

La struttura stessa del salotto può aiutare al raggiungimento del nostro obiettivo, ossia a rendere lo spazio significativamente più luminoso. Se la metratura non aiuta di per sè o non vi si prospetta possibilità alcuna di cambiamento sulla combinazione dell'arredamento, la soluzione che vi si presenta per rendere più dinamica la stanza e far girare la luce in una maniera del tutto inedita sarà introdurre elementi capaci non solo di non turbare la quiete estetica del salotto, ma anzi di aggiungere punti di forza e valorizzarne la struttura. Un'idea davvero creativa e ingegnosa ce la suggerisce la proposta di Muebles Flores, in cui la libreria assurge a motore di luce e non rimane un semplice raccoglitore di letture. La forma a spirale oltre a dare un senso piacevole di movimento, non occlude nemmeno la parete, separando delicatamente gli ambienti dell'open space, ma facendo girare la luce naturale veicolata dal bianco e dai dettagli in legno lucidato.