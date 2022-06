​Uno spazio studiato: progettare e realizzare un perfetto angolo studio

La casa non è più solo la casa. Su questo assunto apologetico si potrebbe costruire tutta la storia e la descrizione della casa contemporanea e delle sue dinamiche multiformi e sfaccettate. Sempre meno luogo esclusivamente dedicato all'abitare, la casa oggi si sta rapidamente trasformando in una piattaforma per diverse attività, che si incontrano e si intrecciano nei suoi spazi, impegnandoci a pianificarne la disposizione fin nei più piccoli dettagli.

Tra le innumerevoli attività che si svolgono all'interno delle mura domestiche, quella riservata al lavoro a distanza è certamente la più interessante e complessa, e che maggiormente ha condizionato negli ultimi tempi le dinamiche degli spazi abitati. Per lavorare da casa, pratica compiuta da sempre più persone, occorrono semplicemente un piccolo computer portatile e una efficiente connessione a internet, Ma naturalmente occorre anche un luogo dedicato. Attenzione però, perché l'angolo di lavoro è o può essere anche un angolo di studio: le due attività infatti si compenetrano e si sovrappongono: richiedono le stesse condizioni di privacy e gli stessi supporti.

Immaginare un angolo di studio e dilavoro è di per sé semplice: si parte dalla base di un piccolo piano di appoggio, di una sedia e il gioco è fatto. Attenzione però, perché nella maggior parte dei casi il discorso è più complesso. Innanzitutto occorre ottenere condizioni di comfort e di privacy ottime, tali da massimizzare la rendita dello spazio dedicato allo studio o al lavoro. Inoltre le case contemporanee sono spesso carenti di spazio, e anche riservare una piccola porzione di superficie a una funzione aggiunta può risultare complesso.

Sarà dunque bene mettere in conto una porzione in più di inventiva e di spirito architettonico, che ci consenta di leggere lo spazio in maniera creativa e dinamica: uno spazio studiato come luogo di studio.