Tavolo da giardino: tra arte e design

Non più solo pratico: il tavolo da giardino è un vero e proprio oggetto d'arredo, da esibire nelle sere d'estate, e da vivere tra pranzi, cene e attimi felici. I materiali principali sono da sempre gli stessi: il legno, il ferro, la plastica. Il tavolo da giardino in legno è la scelta più elegante, soprattutto quando viene preferita un'essenza pregiata come il teak, o qualsiasi altro legno tropicale. A renderlo impermeabile e resistente ci pensano le vernici impiegate. C'è poi il tavolo da giardino in plastica, sicuramente più economico, che ha negli anni vissuto una sua evoluzione. Oggi le plastiche sono di alta qualità, e la resistenza è cresciuta: un tavolo di questo tipo resta la scelta perfetta per chi ha poco budget, e per chi è interessato al suo lato più pratico. Infine, il tavolo da giardino in ferro. Robusto, elegante, indistruttibile, è straordinario quando proposto in abbinamento ad altri materiali. Ci sono poi lo soluzioni ecosostenibili, e quelle artistiche: dalla ceramica dipinta a mano alle riggiole, il tavolo da giardino, talvolta, diventa un'opera d'arte. Di seguito troverete modelli per ogni gusto e per ogni budget: sono talmente belli che, se anche non avete un giardino, li sceglierete per il vostro terrazzo!