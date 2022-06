Salotti da giardino: vince il rattan sintetico

Angoli di casa, nel mezzo della natura: i salotti da giardino sono l'anima esterna di un'abitazione. Che si abbiano gusti classici o moderni, la parola d'ordine è una sola: praticità. I salotti da giardino devono resistere alle intemperie, ai raggi UV, agli sbalzi di temperatura. Devono essere semplici da pulire, leggeri da spostare. Devono essere versatili, adattarsi a letture solitarie, e alle chiacchiere tra amici. Sono diversi i materiali impiegati nei salotti da giardini. Il più gettonato è il rattan sintetico (detto anche wicker o polyrattan), una fibra intrecciata a mano su strutture d'acciaio e d'alluminio. Lavabile con sapone neutro, o con una miscela d'acqua e sapone, resiste alle intemperie, ai raggi UV, al cloro e alla salsedine, il che ne fa la scelta perfetta per salotti da giardino posti accanto a una piscina, come per gli stabilimenti balneari. C'è poi il legno, trattato appositamente per resistere in ambienti outdoor, oppure resistente per natura, come il teak. I salotti da giardino in legno hanno un aspetto contemporaneo, con accenni al mondo scandinavo. E poi il polipropilene, il ferro, l'acciaio inox, o materiali inaspettati come la pietra ricostruita. Salotti da giardino come piccoli mondi all'aria aperta. Da scegliere, da vivere, da tenere per sempre. O giusto qualche anno, fino al cambiare dei gusti e delle stagioni!