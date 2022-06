Quali materiali isolanti sono più adatti alla vostra casa?

Alcune fibre naturali – compreso il cotone, la lana di pecora, la paglia, e la canapa – sono utilizzati come materiali isolanti.

L'isolamento in cotone è costituito da fibre riciclate (85% cotone e 15% plastica) che sono state trattate con delle sostanze che impediscono al materiale di incendiarsi o di essere attaccato da insetti o roditori. L'isolamento in cotone non è tossico e per la sua fabbricazione non sono necessari molti processi di lavoro. L'unico punto a sfavore è che l'isolamento in cotone costa circa il 15% – 20% in più rispetto a quello in fibra di vetro.

Per quanto riguarda l'isolamento in lana di pecora, si tratta di un materiale che viene trattato con delle apposite sostanze così sia in grado di resistere ai parassiti, al fuoco e alla muffa. La sua resistenza termica è simile a quella offerta da altri tipi di isolamento in fibra.

Ma veniamo al materiale isolante in paglia. Si è diffuso molto a partire da 150 anni fa. Il processo di fusione della paglia in tavole senza materiale adesivo è stato poi sviluppato nel 1930. Si è appurato che i pannelli di paglia funzionano molto bene anche come fonoassorbente per l'isolamento acustico oltre che termico.

Infine, c'è l'isolante di canapa anche se è relativamente sconosciuto e non comunemente usato anche se ha delle proprietà del tutto simili agli altri tipi di isolamento in fibra.