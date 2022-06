Come intonacare le pareti: guida pratica

I costruttori sostengono che non è possibile cominciare l'intonacatura se prima non si sono valutate le condizioni di base. Solo in questo modo si eviteranno poi tutte le antiestetiche incrinature o i distacchi per via della mancanza di aderenza.

Altra precauzione da prendere per evitare di incorrere in errori che rovineranno tutto il lavoro è quella di assicurarsi che la miscela si perfetta, densa al punto giusto. Il calcestruzzo, per esempio, non dovrebbe essere troppo bagnato. Rispettare i tempi di asciugatura tra uno step è l'altro è poi – neanche a dirlo – fondamentale. Per l'intonaco bisogna attendere almeno 2 mesi dopo la cementificazione. Occorre aspettare 8 ore dopo aver applicato il primo strato e livellare il gesso 4 ore dopo l'applicazione