I 7 vantaggi dell'installare un sistema fotovoltaico

Non pensate di poter beneficiare al massimo del sistema se siete geolocalizzati in zone dove la luminosità è scarsa per via dei cieli sempre coperti o delle poche ore di luce. Il pannello fotovoltaico o modulo fotovoltaico è, sì, un sistema ecosostenibile per generare corrente elettrica dalle radiazione solari, ma questa viene assorbita solo per il 6/15 %, e non sempre la corrente generata è in grado di soddisfare completamente il fabbisogno energetico.

Il sistema fotovoltaico è comunque studiato per catturare le radiazioni solari in situazioni di cielo coperto e pioggia, anche se i valori di produzione di energia sono molto inferiori rispetto a una condizione di alto luminosità derivante dai raggi solari. Ad ogni modo, nel caso in cui la produzione di energia elettrica sia insufficiente a coprire il fabbisogno necessario potete sempre switchare al consumo di corrente elettrica del vostro gestore.