Decorare con l'acqua e con le fontane da giardino

Le forme delle fontane possono essere svariate ma questa è certamente tra le più famose. Le fontane da giardino a cascata in stile elisabettiano come questa, si trovano spesso nei giardini inglesi, ma anche in molti giardini all'italiana. E' realizzata in resina e ha una finitura opaca. E' su 3 livelli con l'acqua che sgorga dalla cima, dove si trova un ananas. L'acqua lentamente scende verso il basso e le gocce che cadono creano un suono molto rilassante. In genere non servono serbatoi per questo tipo di fontane da giardino e con un cavo si può posizionare in un posto a vostra scelta in giardino.