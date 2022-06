Innamorati del design in nero? 6 errori da evitare!

Scegliendo il nero per le pareti di una cucina, il risultato è quello di un ambiente industriale che fa tanto loft metropolitano. Utilizzate il nero per la parete contro cui poggiano i moduli cucina, ma non commettete l'errore di abbinarlo a colori altrettanto scuri. Meglio il bianco sporco, il beige o il grigio chiaro per i vostri arredi. E scegliete poi dei dettagli originali, in una tinta pastello oppure accesa. Come in questa cucina firmata La Bottega del Falegname. I moduli a giorno, nella parte superiore, sono in un originale giallo canarino; il frigorifero, anch'esso giallo, ha un aspetto vintage. Il risultato? Massimo risalto per la parete nera.

