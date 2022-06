Creare un meraviglioso giardino selvatico: 6 idee per cominciare

Oltre al lato estetico che, inutile negare, è da tenere in considerazione anche quando trattiamo con un giardino selvatico, non possiamo prescindere dal lato pratico e funzionale, in particolare se non disponiamo di ulteriori spazi garage o tettoie sotto cui dare vita a salottini e angoli relax. Alcuni elementi must have non potranno a questo punto trovare altra collocazione che il bel mezzo del giardino selvatico. Per rendere il tutto più omogeneo e far sì che gazebo artificiali o altre strutture non intacchino il verde spontaneo ecco che potremmo optare per direzionare la crescita di piante rampicanti proprio su tralicci, innesti e pali in modo da camuffare la loro origine ferrosa e fittizia. Ruscelletti, piccoli stagni e gabbiette per ospitare eventuali animaletti che verranno a insidiarsi una volta germogliato il giardino, saranno poi altri magici elementi che se scelti in tonalità neutre, fungeranno da valore aggiunto.