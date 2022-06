Colorare la casa con i tendaggi moderni

I tendaggi moderni vedono spesso l'impiego di materiali innovativi. Rideau OO, della francese fab design, è realizzata in Tyvek perforato, un tessuto non tessuto simile alla carta ma impermeabile e difficile da strappare, adatto ad un uso interno come esterno. La luce filtra dai tanti, studiatissimi, buchi e la lunghezza può essere regolata utilizzando una semplice forbice. Bellissimi in soggiorno come in camera, pratici in sala da bagno e magici in giardino, i tendaggi moderni in Tyvek sono un capolavoro di design e tecnologia.