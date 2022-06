Restyling in cucina: come renderla rustica con semplicità

Il pavimento a parquet è quello che ci vuole per rendere il tutto ancora più accogliente e caldo, a prova di chalet montanaro. Ecco che lo spirito rustico avvolgerà i mobili e gli elettrodomestici in un'aura country da 10 e lode. Se tuttavia non siete ancora convinti per via delle ovvie e risapute conseguenze del posare pavimenti in legno massello in cucina, anche le piastrelle effetto legno sono adatte allo scopo. La facilità di pulizia è infatti un fattore non trascurabile, a cui il gres porcellanato e la ceramica in generale, possono rispondere alla perfezione. I più avanzati sistemi di stampa digitale infatti sono in grado di ricreare venature ed effetti tattici sensibilmente affini ai materiali naturali veri e propri. Non rimane che optare per la colorazione più adeguata per la vostra cucina rustica, basando la scelta su mobili ed elettrodomestici che si intende inserire.