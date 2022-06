Le illuminazioni giuste per far brillare il vostro bagno

Plafoniere a led o faretti incassati, splendide lampade da soffitto che scendono a cascata sugli arredi ma anche lampadari e profili luminosi che diffondono luce a prova di cromoterapia dai margini di docce, lavabi e vasche. Inutile ripetere quanto i sistemi di illuminazione siano importanti e facciano la vera differenza all'interno dell'ambiente bagno, come del resto in ogni stanza della casa. Ogni singolo riflesso luminoso, complici anche i materiali adatti ad assorbire e rifrangere la luce, può donare un tocco sensazionale anche all'indoor più minimale, caro alle tendenze di design attuale. In particolare a ridosso di muri a mosaico, piastrelle smaltate e lappate, box doccia in vetro e vasche retrò in ceramica lucida ogni singolo punto luce ha la possibilità di brillare e creare effetti suggestivi mantenendo funzionalità. Il benessere e la praticità che andiamo cercando specialmente in bagno sono facilmente veicolabili quindi con una buona dotazione di luci, posizionate negli spazi giusti e dell'intensità calibrata. Vediamo allora come e dove inserire le luci in bagno per creare atmosfera e mantenere comfort a seconda dello stile della casa.