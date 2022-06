Illuminare il giardino? É un'arte!

Se siete in cerca di un'illuminazione da giardino che pare venire dalla natura, Strato Out 40 è ciò che fa per voi. Disegnata da Raffaello Galiotto, e realizzata con stratificazioni lapidee in Travertino, la lampada pare una scultura di sabbia. Materia e lavorazione, l'esaltazione del marmo e il potere della luce: la proposta di Serafini Marmi per l'illuminazione da giardino è un gioco di equilibri. Dalla fessura, la luce si diffonde sobria ma potente; gli angoli sono smussati, come fossero stati lavorati dagli agenti atmosferici. Tre le altezze disponibili: 40 cm, 80 cm, 220 cm.