Come decorare la casa in stile tropicale

Se non avete il pollice verde e stare dietro alle piante non è uno dei vostri hobby preferiti, perchè non dare colore all'ambiente grazie ad una carta da parati come questa? Per non rimanere nella monotonia del verde, vi consigliamo di cambiare colore con i dettagli: nella foto potete notare come i cuscini e la sedia stacchino decisamente con il resto dell'ambiente. Sicuramente ai tropici non troverete le pecore, ma un po' di fantasia non guasta mai! Inoltre, il progetto dal quale proviene questo spunto è quello di un'abitazione finlandese creata in tipico stile scandinavo, vi suggeriamo quindi di fare un tour al suo interno, cliccando qui.