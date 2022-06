Vasca o cabina? Arredare un bagno moderno

Vasca o cabina? Il dubbio esistenziale di quasi tutti da sempre. La tranquillità back to back con la praticità, guadagnare in spazio e ordine è giusto?oppure no? In questo libro delle idee noi di homify non riusciremo certo a svelare l'arcano che aleggia da anni nei bagni di tutti noi, ma faremo un percorso strutturale a 360 gradi che magari possa riuscire ad aiutarvi a scegliere quale sia la migliore soluzione per voi. In questi dieci esempi analizzeremo cinque bagni con vasca da bagno, e cinque con cabina e non staremo a dirvi quale è migliore e perchè, anche perchè sarebbe una scelta troppo variabile in base a troppi fattori e opinioni personali, ma riusciremo ad offrirvi un ottica generale che potrebbe, probabilmente, schiarirvi le idee.