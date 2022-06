Il giardino, la seconda casa

L'aspetto esteriore di una casa molte volte risulta essere un dettaglio importante da non sottovalutare. Otre ad un arredamento curato negli interni infatti, anche il giardino svolge un ruolo fondamentale nella sensazione che una casa può trasmettere. Ovviamente, come in tutte le cose, anche se si parla di casa il primo impatto spesso è quello più forte, quello che colpisce in maniera più netta in positivo o negativo. Un giardino ben curato, inutile dirlo, trasmetterà sensazioni migliori rispetto a uno sciatto e poco curato, poco verde e abbandonato a se stesso. Il pollice verde si sa, non è una qualità intrinseca di tutti gli uomini, ma con un poco di passione e un po' di impegno, non sarà difficile ottenere un buon risultato. In questo libro delle idee andremo ad analizzare l'importanza e soprattutto la bellezza di giardini curati, verdi, vivi e tutti i pro che possono generare.