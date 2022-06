Le piastrelle per bagno: come sceglierle

Le piastrelle per bagno come si scelgono? La risposta più semplice è che dovete cercare la vostre piastrelle per bagno pensando allo stile e ai colori della vostra casa. In genere viene consigliato di non cambiare materiali e piastrelle in ogni ambiente della casa, si creerebbe una gran confusione e invece la vostra casa deve avere coerenza. Quindi se non potete mettere le stesse piastrelle ovunque e soprattutto nel bagno, le esigenze sono diverse rispetto alla sala da pranzo, cercate almeno di trovare delle piastrelle bagno che si adattino in qualche modo ai pavimenti che ci sono nel resto della casa. Facciamo un esempio: se in sala avete posato dell'ardesia che ha un colore che vira tra il grigio chiaro e il grigio scuro, a volte con delle venature chiare, anche in bagno cercate di mantenere questa tonalità di colore con piastrelle per bagno grigie o bianche o magari con dei dettagli neri. Fate attenzione a questi particolari, soprattutto se accedete alla sala da bagno direttamente dal soggiorno.