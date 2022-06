L'ufficio di Soundcloud a Berlino

Il tema di questa settimana è l'ufficio e anziché mostrarvene varie tipologie in giro per l'Europa, abbiamo deciso di entrare nel dettaglio facendovi fare un tour per il quartier generale di Soundcloud a Berlino. Realizzatore del progetto è Kinzo, studio di architettura della capitale tedesca.

Cos'è Soundcloud e quando nasce?

Soundcloud è un sito web che permette ai musicisti di collaborare, promuovere e distribuire la loro musica. L'idea nasce da Alexander Ljung e Eric Wahlforssnel a Stoccolma, ma la piattaforma vera e propria viene fondata ad agosto 2007 a Berlino. Da quel momento, Soundcloud prende il via, vedendo una crescita forte e costante che nel 2012 arriva a superare i 15 milioni di utenti.

Il quartier generale di Soundcloud è un mix tra lavoro e piacere, che lo rende differente dagli altri uffici. Dal tavolo da ping pong, alla zona caffetteria, i dipendenti vedranno il loro lavoro non solo come un dovere, ma anche come un piacere. Il luogo è studiato per rispecchiare la creatività che è propria del sito web e della tipologia di impiego che viene svolto al suo interno, trasmettendo l'arte anche a chi è solo in visita.