Da casa abbandonata a meravigliosa villa

I professionisti hanno conservato la spazialità originaria della casa. Le camere spaziose con soffitti molto alti sono elementi caratteristici di questa case in stile mentre le piccole finestre che abbiamo visto nella prima foto sono state ampliate per aumentare la luce naturale in questi ambienti.

È interessante notare che il ricorso degli archi interni favorisce il collegamento tra i diversi ambienti, in modo sottile ed elegante. In questo caso, possiamo vedere come soggiorno e zona pranzo insieme costituiscano un unico ambiente che permette alla luce di fluire in modo naturale.