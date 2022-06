Una casa come una fiaba moderna

Sì, come in una fiaba moderna! Oggi vi faremo fare un piccolo tour all’interno di un’abitazione che sembra provenire da un racconto entusiasmante fatto di personaggi eleganti e di atmosfere incantate. Per fare ciò, entreremo in un palazzo signorile di fine Ottocento. Ci troviamo nel centro storico di Prato e precisamente in una delle vie più importanti del centro. Lo studio Archbcstudio ha eseguito un recupero completo di questo immobile che va dalle facciate agli interni. Questi lavori hanno prodotto un’abitazione dal gusto classico che vi faremo scoprire poco a poco.