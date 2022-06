Come arredare con i mobili ingresso: l'entrata di casa

Se l'ingresso proprio non l'avete e appena entrati in casa vi ritrovate di fronte ad una scala, non c'è niente di meglio di un appendiabiti aperto. Questo modello si chiama Line infatti gli appendini usati come mobili ingresso non sono altro che delle linee di legno colorate e fissate al muro con dei ganci per appendere grucce e altri piccoli oggetti. Nella parte superiore una piccola leva si può abbassare e appendere ciò che si vuole, se non avete nessun capo da riporre, chiudete la vostra leva che scompare dentro la barra di legno. In questa foto sono state abbinate le barre in diversi colori: giallo, naturale, azzurro e blu.