Vasche da bagno: arrivederci, ceramica!

Forme originali, materiali innovativi, un occhio al colore e uno al recupero: le nuove vasche da bagno mettono in scena le ultime tendenze del design. Con loro, il bagno dipinge nuove orizzonti, e l'arte fa capolino da linee scultoree e particolari preziosi.

Oggi, le vasche da bagno riscoprono la nobiltà dei materiali della tradizione. Il legno, il marmo e la ghisa rivivono in forme nuove. Talvolta si dipingono di tinte accese, talvolta si fanno protagoniste di operazioni di riciclo, di recupero e di trasformazione. E poi ci sono le vasche che sono vere e proprie invenzioni, audaci esperimenti fatti di tecnologie e materiali insolti. Ci sono vasche da bagno in QUARRYCAST, materiale robusto e verniciabile, garantito 25 anni e costituito da un unico pezzo di roccia calcarea vulcanica, tritata fine e miscelata con resina. Ci sono vasche da bagno in Pietraluce, materiale brillante, impermeabile e con caratteristiche anticalcaree, da cui macchie e graffi si asportano con la pasta lucidante o abrasiva. E, ancora, vasche da bagno in fibra di carbonio, in acrilico, in agglomerati di quarzo. Ci sono persino i modelli luminosi, quelli ispirati alle forme dell'arte, e quelli pensati per più persone. Ci sono vasche da bagno che integrano librerie, e altre che paiono comodi sofà. Perché scegliere la vasca giusta è una questione di stile.