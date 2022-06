Come dipingere le pareti? 6 idee a cui non hai mai pensato prima

Per dare un tocco davvero speciale alla nostra cucina o al soggiorno, piuttosto che all'ingresso o alla camera da letto, potremmo puntare su una decorazione di design, magari ad effetto spatolato, sbucciato o in stucco veneziano. Se ci sentiamo particolarmente creativi potremmo addirittura realizzarla noi stessi, acquistando il materiale presso un centro specializzato, in cui potranno fornirci anche informazioni su come procedere. E come tocco finale, perché non rendere ancora più unico il nostro capolavoro aggiungendo una o più scritte personalizzate? Per un effetto più naturale e spontaneo potremmo realizzarle a mano, come vediamo in questa proposta di grande impatto visivo. Oppure, se preferiamo sentirci più sicuri, potremmo utilizzare delle mascherine per lo stencil, magari divertendoci a mixare lettere di dimensioni e stili diversi.