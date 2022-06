Divani in pelle: tra icone e sperimentazioni

È infinito il mondo dei divani in pelle. Una tendenza intramontabile, che attraversa le epoche, che vive di riscoperte e di sperimentazioni. Ci sono divani in pelle classici, moderni, contemporanei. Divani in pelle naturale, in eco-pelle, o in pelle rigenerata. Quest'ultima, composta da scarti di lavorazione di pellami, uniti a gomma e lattice naturale, non è in realtà una vera e propria pelle; il suo aspetto rugoso , infatti, è il risultato di un semplice processo di stampa operato sull'impasto, steso su una tela e ridotto a fogli sottili. Scegliere una pelle, piuttosto che un'altra, è tutta una questione di esigenze. E di prezzi, soprattutto. Ma veniamo ora al lato pratico: come si puliscono i divani in pelle? Bastano pochi, semplici, passaggi. Per prima cosa, è bene togliere la polvere con un panno morbido appena inumidito. Ora si può iniziare la vera pulizia. Con un goccio di latte detergente (ma anche di sapone neutro o di sapone di Marsiglia) si bagna un panno in microfibra, da passare poi su tutte le parti dei nostri divani in pelle. Successivamente, si risciacqua e si asciuga. L'alternativa della nonna ? Utilizzare una soluzione composta da mezzo litro d'acqua e mezzo di litro di latte. E i divani in pelle tornano splendenti!