L'appartamento per una vita veloce

La soluzione non è da sottovalutare. Lasciando semplicemente scorrere le porte scorrevoli è infatti possibile trasformare lo spazio in un magnifico open space, pur riservandosi la possibilità di chiudere la cucina e separarla dal resto: si evitano così tutti gli inconvenienti correlati agli odori che salgono con la cottura dei cibi.

In entrambe le possibilità – porte chiuse o aperte- abbiamo un ambiente estremamente luminoso, dove volumi semplici sposano alla perfezione un arredamento moderno e fresco:guardate ad esempio gli sgabelli in rosso lucido che servono l'isola della cucina! È stato così anche organizzato un tavolo in più per i pasti veloci: una comodità in più che non guasta mai, non credete anche voi?