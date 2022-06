Come migliorare la qualità dell'aria in casa in 6 mosse

Dotarsi di umidificatore è una scelta intelligente per regolare e garantire un giusto tasso di umidità in casa. Questo accessorio permette di trasformare l'acqua in vapore e diffonderlo nell'ambiente. Per chi soffre di malattie respiratorie, temporanee o croniche, e quando il clima è particolarmente freddo e secco l'umidificatore è uno strumento utile per aumentare l'umidità dell'ambiente e garantire il benessere generale. L'umidificatore elettrico può essere a caldo, se utilizza il calore per trasformare l'acqua in vapore, o a freddo, producendo una leggera nebbiolina di acqua fredda; entrambi servono ad aumentare l'umidità dell'ambiente. Oppure, quelli più comuni, sono manuali, semplici da usare e facili da pulire, si applicano direttamente al termosifone, e aiutano a non rendere l'aria troppo secca e asciutta.