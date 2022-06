Camere matrimoniali: il luogo più intimo della casa

La prima cosa che ci viene in mente osservando quest'ambiente è che le camere matrimoniali devono avere un certo charme. Chi vorrebbe dormire in una camera spoglia, quando entriamo in una camera dobbiamo subito pensare che abbiamo voglia di dormire proprio lì e non vediamo l'ora di sdraiarci su quel letto. Insomma se non vi sognare non avete fatto un buon lavoro. Questa camera nella foto, si trova in un Hotel a 5 stelle a Castello di Casole e solo a guardarle vi fa venire voglia di passarci il week end, non vi pare? Ci sono: una poltrona comoda e morbida, dei bei paralumi classici con luci soffuse, cuscini sul letto e una coperta in fondo, il letto matrimoniale a baldacchino e i muri in pietra con il soffitto a travi e per finire una grande finestra che affaccia sul giardino. Non chiediamo altro che riposare in questo luogo incantato. Un progetto di Porte Italia Interiors.