Un'estensione in vetro bella come un gioiello

Già da un primo colpo d'occhio possiamo vedere che si tratta di un ampliamento pieno di carattere. Gli esperti di vetrate dello studio CULMAX non hanno optato per una semplice scatola vetrata, scelta che va per la maggiore nell'architettura contemporanea, ma per un'architettura ricca di dettagli e rifiniture. Questa struttura è un insieme riuscito di materiali e textures, il rivestimento in listelli di legno si sposa benissimo con il metallo e il vetro e le aperture sono perfettamente calibrate.