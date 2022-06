Una casa piccola che voleva diventare grande

Fondere due piccoli appartamenti per realizzare una casa moderna e spaziosa: niente di nuovo sotto il sole, è vero, se non fosse per la coerenza e l'eleganza con cui questo progetto è stato portato a compimento. In Casa VT infatti stile minimal e contemporaneo trovano il loro naturale completamento negli elementi preesistenti, che piuttosto che essere surclassati o peggio eclissati dal nuovo linguaggio moderno, ne risultano valorizzati.