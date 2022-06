Amore rustico: i segreti di una villa affascinante

Da quest’altra immagine possiamo vedere bene la combinazione speciale che regna in questo interior. Se il soffitto con le travi in legno a vista e il muro in pietra parlano sicuramente un linguaggio rustico, i pavimenti in resina, invece, sono un chiaro elemento moderno. Nel mezzo, troviamo un bellissimo tavolo da pranzo che in qualche modo unisce il tutto con il suo piano in legno pieno di imperfezioni e con i suoi piedi in acciaio.