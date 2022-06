La piscina interrata nel vostro giardino: come si costruisce e quali sono le sue caratteristiche

La piscina interrata coperta creata in una grotta. E' stata scavata manualmente nella roccia in un antico scantinato che si trova in un comune italiano. E' sicuramente una piscina di grande impatto visivo. E' stata creata per un allenamento agonistico date le sue dimensioni più lunghe che larghe e ed è equipaggiata proprio per il nuoto con l'acqua che va controcorrente, come fosse una corsia di nuoto. Essendo stata studiata per garantire delle alte prestazioni è anche molto silenziosa e nonostante il moto dell'acqua non ci sono onde sulla superficie della piscina interrata. Si possono inoltre misurare le performance dell'atleta sui 100 metri su progetto dell'Ing. Pierpaolo Congedo, realizzata da Sys Piscine.