Da vecchio rudere ad appartamento con dettagli sorprendenti!

Ecco dove è finito il fregio che avete visto nell'immagine precedente! E' diventato un bellissimo elemento decorativo che rievoca il passato. La stanza è stata trasformata in un'accogliente camera da letto , dove dominano colori neutri e tenui, in continuità con i toni delle piastrelle. Per le pareti è stato scelto un candido bianco, colore perfetto per allargare visivamente gli spazi e rendere la stanza più ariosa e luminosa.