Lo stile provenzale: cos'è e come si può ricreare

La cameretta dei bambini in stile provenzale è semplicemente bianca. Questa elegante stanza per i bimbi si trova in una casa immersa in un bosco ai piedi del monte Baldo. E' un progetto di Studio Paola Favretto. Gli ambienti sono stati ricavati da un ex fienile e dalla casa sottostante in pietra e per l'arredamento è stato scelto il bianco che fa risaltare la pietra e il legno. I pezzi di design mescolati ai pezzi antichi e contadini risaltano sui tessuti bianchi, come il letto e i cuscini.