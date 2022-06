6 progetti che vi faranno ripensare la facciata della vostra casa !

La facciata è il vero elemento distintivo della modernità: l'elemento che, più di ogni altro, connota le qualità e i linguaggi dell'architettura della nostra epoca, e molto probabilmente delle prossime a venire. Se in antichità la facciata di un edificio era strettamente connessa con la struttura portante e quindi anche con la spazialità interna, l'introduzione alla fine del XIX secolo e durante il XX secolo di sistemi portanti di tipo puntuale, a pilastri e travi in cemento o acciaio, ha completamente stravolto l'originaria impostazione. Svincolata da funzioni portanti, la facciata si è così trasformata in un piano libero sul quale l'architettura scriveva e comunicava all'esterno, verso lo spazio pubblico, il proprio unico e inconfondibile linguaggio.

Anche il lessico per definire le facciate si è arricchito col tempo: parole come ‘prospetto’, ‘facciata’, ‘quinta’, ‘schermo’ restituiscono una complessità linguistica con sfumature concettuali complesse. Molto usato negli ultimi anni in particolare, il termine ‘schermo’ deriva naturalmente da un'origine cinematografica e in architettura prende il significato di superficie uniforme, puro supporto per una comunicazione dinamica e cangiante, magari affidata a strumenti tecnologici come i LED. Uno schermo impedisce il passaggio delle persone ma consente quello della luce e trova nel sistema costruttivo in vetro del curtain wall la sua più diffusa espressione.

Molto spesso alle facciate dell'architettura più recente sono stati associati termini come ‘pelle’ o ‘involucro’, espressione di soluzioni tecnologiche connesse con il tema dell'immaterialità. Efficaci nel riparere e proteggere gli interni, le pelli e gli involucri si affidano solitamente a sistemi ad alta tecnologia, basati su materiali e soluzioni anche minute, come i gas o le vernici: tanto minuscoli quanto capaci di fornire elevare prestazioni funzionali ed estetiche. È grazie a simili soluzioni che le facciate si costituiscono come uno strumento espressivo ogni giorno pià definito e carico di personalità, oltre che della capacità di interpretare le esigenze più recenti della sostenibilità ecologica.