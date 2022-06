Idee per una casa a prova di gatto!

Se volete fare felici i vostri gatti, ecco come fare! Progettate di includere, in alcune zone della vostra abitazione, delle strutture sopra o attorno alle quali i vostri amici a quattro zampe possano arrampicarsi spensierati. Si tratta di uno dei migliori sistemi per far divertire il vostro gatto e per tenerlo impegnato in percorsi e acrobazie altamente stimolanti. Ripiani, scaffali, strutture sospese di varie altezze sui quali l'animale possa arrampicarsi come se si trovasse in un habitat avventuroso. Un trucco che potete utilizzare è quello di nascondere del cibo in luoghi improbabili e di abituarli alla caccia così che si sentano dei veri predatori. Il massimo sarebbe poi avere in casa – o progettare ex novo – una parete rocciosa da scalare come quella che vedete nell'immagine. Un sogno per ogni gatto!