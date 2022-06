Credenze e cassettoni per tutti i gusti

Le credenze e i cassettoni bassi non solo sono ottimi contenitori per il nostro soggiorno, ma a differenza dei loro gemelli più alti, occupano meno spazio sulle pareti e non soffocando gli ambienti.

Ne esistono svariate tipologie, alte basse, antiche o moderne. Il cassettone non solo funziona come contenitore, ma anche come ripiano, per la televisione, per i vasi e i fiori o per tutto ciò che desiderate. L'argomento che tratteremo oggi è proprio questo, inserendo questo oggetto d'arredo nei vari spazi della casa e abbinandolo a diversi stili, cercando di abbracciare più tendenze e gusti.