10 dettagli d'arredamento per rendere la casa unica

Un ambiente aulico ed elegante per vivere è stato sempre il concetto di base sin dai tempi antichi; basti pensare alla sfarzosità delle regge dei sovrani nel corso della storia degli esseri umani in tutte le differenti epoche. E se ci trovassimo nel 2015, e non vivessimo in una reggia, e soprattutto non fossimo sovrani di nessun regno? Non vi chiederemmo di certo di farvi costruire un castello, ma se amate la sensazione dell'eleganza classica, una buona idea per trasportarvi nel passato e distaccare la vostra casa dai canoni del moderno, ecco un buon esempio di poltrona e di rivestimento per pareti.