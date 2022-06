Una cucina.. sotto le stelle!

Avvicinandoci un po’ di più all’area di nostro interesse, possiamo notare che si tratta di una vera scatola in vetro, ovvero che anche la parte superiore è trasparente. Adesso, immaginate di cucinare in questa cucina, di sera, quando sopraffatti da 1000 pensieri alzate lo sguardo e.. proprio sulla vostra testa avete a disposizione il firmamento! Non trovate che sia un luogo speciale?

Nell’area che interessa l’estensione è stato destinato un grande piano di lavoro libero da tutti quegli elettrodomestici tanto utili ma che qui potrebbero essere d’intralcio. Il piano di cottura si trova infatti sull’isola, e per dare meno nell’occhio è stato istallato a induzione. Lo stesso concetto vale per la cappa che è stata incassata nella controsoffittatura in modo da non disturbare l’armonia generale.

Come se non fosse abbastanza, nella parte più interna e buia dell’area d’intervento è stato creato un piccolo ma prezioso wc.