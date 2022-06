Guadagnare spazio in cucina: ecco come ristrutturarla

Uno dei principali cambiamenti in questa cucina risiede nella finestra, oggi trasformata in porta, rimuovendo i il muro e i mobili che c'erano prima. Dall'altra parte, le piastrelle grigie sono state sostituite da un muro verniciato di bianco, accanto a un design minimalista dello stesso colore, per ottenere un look moderno che ha poco a che fare con lo stato originale della cucina. Puro design per una cucina che coniuga funzionalità ed estetica.