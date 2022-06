Top 5 della settimana – Via il vecchio e dentro il nuovo

Rinviate ogni appuntamento e preparate i bagagli, oggi si viaggia! Per quale meta? Nuova Delhi, in India, alla scoperta di un progetto dal quale non vorremo più staccarci. Stiamo parlando di un lussuoso edificio residenziale opera della designer Mónica Khanna, dal gusto raffinato e ambientato in una cornice rustica ma con tutti i comfort della vita moderna. Il resto in questo incredibile articolo!