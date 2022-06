Un piccolo intervento… per un grande risultato!

Siete stufi dell’arredo della vostra casa? Avete scelto con cura ogni minimo dettaglio ma non siete soddisfatti del risultato? Abitate da tanto tempo nella stessa casa e sognate un piccolo cambiamento che la renda apparentemente diversa? Se avete risposto si ad almeno una delle precedenti domande, non potete perdervi questo libro delle idee!

Molti si avviliscono all’idea di dare una rinfrescata all’arredo della propria casa, eppure con i giusti propositi questo può diventare un gioco da ragazzi. Se poi il timore più grande è quello che un capriccio possa rivelarsi ben più esoso di quello che ci si era prefissi, non temete, oggi vi dimostreremo con un budget ridotto e tanta fantasia si possono ottenere risultati inimmaginabili!!

Ci troviamo in Francia, in un appartamento di ben 71 m² situato in un bellissimo palazzo storico. Qui, gli esperti in Interior design dell’Atelier FB con un budget davvero ridotto hanno rivoluzionato gli ambienti, dando vita ad uno spazio luminoso, allegro e funzionale! Certo, di sicuro la base di partenza non doveva essere poi tanto differente, ma l’effetto finale è sorprendente.. vediamo!