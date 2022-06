Come regalare a tuo figlio un letto davvero speciale?

I nostri figli amano giocare ai cavalieri, divertendosi a combattere con spade, elmi e corazze? Facciamogli una sorpresa, trasformiamo la loro cameretta in un fantastico castello, con tanto di merlatura, torrette e finestre a feritoia per l'avvistamento dei nemici. Se amiamo dilettarci con il bricolage, potremo realizzarlo noi stessi, con un pizzico di buona manualità e tanta fantasia, magari prendendo spunto da questa proposta. Basterà attrezzarci con pannelli di legno compensato, per costruire la torretta attorno al letto e con scatoloni in cartone per le merlature, non solo attorno al letto ma anche sui mobili: perché tutta la stanza sarà il teatro delle fantastiche avventure dei nostri figli. Se abbiamo un letto a castello il risultato sarà ovviamente ancora più spettacolare, perché potremo giocare con le altezze e utilizzare la scaletta come ponte levatoio, ma anche con il letto tradizionale potremo costruire una torretta di grande effetto!

E per rendere ancora più realistica la scena, non dimentichiamo il tappeto in erba sintetica e l'attacca panni a forma di albero. Così sembrerà davvero di giocare in una vera corte medioevale!