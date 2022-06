Pavimenti Moderni: le Migliori Soluzioni per la Casa

La resina è un materiale per pavimenti moderni unico, versatile e facilissimo da pulire. Chi ha un pavimento in resina dice che è comodissimo da pulire e che la polvere non si accumula perché non ci sono fughe, infatti viene posato come se fosse una unica colata. La resina è adatta a tutti gli ambienti della casa e in questo caso è stata posata in un bagno con una resina pigmentata. La resina ha la caratteristica di rendere immediatamente un ambiente moderno ed omogeneo e crea continuità anche con i muri che possono anch'essi essere ricoperti di resina, come in questo piccolo e accogliente bagno rosso.