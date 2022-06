Sfida all'ultimo stile in una villa da sogno!

Se siete alla ricerca di edifici che vi lascino a bocca aperta, questa splendida villa di Meulen Architects è quel che fa per voi! Qui non manca proprio niente, c'è tutto ciò che si può desiderare, in una meravigliosa moltitudine di colori e in una totale pulizia di linee e forme.

Sia l'esterno che l'interno sono spettacolari, ma quello che colpisce di più è il modo in cui sono stati creati molteplici ambientazioni ed atmosfere per i differenti spazi della zona giorno… andiamo a vedere!