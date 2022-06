6 modi per rendere la casa più fresca

In base all'ubicazione e all'esposizione della casa si incorre spesso, sopratutto in alcuni periodi dell'anno, a problemi di umidità ed eccessivo calore. Durante il periodo invernale l'umidità proveniente dall'esterno causa dei ristagni d'acqua sui balconi e sui davanzali delle finestre e attorno al perimetro della casa influenzando in questo modo la percezione di umidità anche all'interno dell'abitazione. In casa, inoltre, ci sono alcuni ambienti in cui l'umidità è superiore rispetto ad altri, come per esempio il bagno o la cucina. Anche durante il periodo estivo il clima esterno influisce sulla percezione del caldo e dell'umidità all'interno della casa. In entrambe le situazioni è possibile mettere in pratica alcuni accorgimenti che possono migliorare l'abitabilità della casa, riducendo i disagi e la sensazione di fastidio che l'esubero di calore e di umidità possono provocare. Di seguito alcuni semplici e pratici suggerimenti che possono migliorare la vivibilità della casa e renderla più fresca e gradevole.