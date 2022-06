Sognando i Caraibi: una villa immersa nella natura

Mustique, un'isola privata nei Caraibi: ebbene sì, la location del nostro articolo sulle ville da sogno di oggi si trova proprio in questo angolo di paradiso. Un progetto di ispirazione non di certo per tutti, è vero, ma come amiamo spesso ripetere, sognare non fa mai male e la bellezza merita in ogni caso di essere ammirata, non lo pensate anche voi?