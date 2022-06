La cameretta soppalco per i bambini

La cameretta soppalco è la protagonista della stanza dei bambini. Chi di noi non ha sognato di dormire in alto, di avere un letto a castello o meglio ancora un letto sollevato, quasi fino al soffitto, cercando la sua intimità, fino da piccino nel suo piccolo angolo di paradiso. La camera soppalco diventa anche un luogo di ritrovo per una tribù di amici, tutti sono attirati da quel luogo appartato e pieno di segreti. Insomma il letto con soppalco è il desiderio di ogni bambino, quindi perché non accontentarli? I genitori vedranno le questione in modo diverso e scopriranno l'utilità di questo tipo di cameretta che innanzi tutto è salva spazio. Infatti questo tipo di soluzione è molto pratica negli appartamenti di piccola metratura, per famiglie con uno e due figli. Le aziende si sono adattate a questo tipo di esigenze creando camerette soppalco con letti estraibili. Addirittura alcune hanno il letto estraibile che si chiude sulla parete, cioè scompare in un muro o in una finta parete lasciando spazio per altri usi.